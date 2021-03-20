"Вместо подарка получила удар и лишилась телефона". Пермячку 8 марта ограбил знакомый

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42-летняя пермячка обратилась в дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району и рассказала, что еще 8 марта ее ограбил знакомый. Женщина в день праздника распивала с 42-летним мужчиной спиртное возле дома по улице Карпинского.

Отметив праздник, знакомый ударил женщину, отобрал у нее сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся.

- Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сейчас он отбывает административный арест за мелкое хулиганство.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.