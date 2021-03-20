«Отрезал кусочек скальпа». В Перми пассажир ограбил водителя

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Молодой пермяк познакомился в гостинице с 34-летним мужчиной. Тот попросил довезти его до магазина. Но едва сев в машину, пассажир достал нож и потребовал у водителя деньги и телефон. Подтверждая серьезность своих намерений, грабитель отрезал у парня кусочек скальпа – пучок волос с кожей. Водитель отдал мобильник и две тысячи рублей и выскочил из машины. Он успел забежать в гостиницу, а бросившегося за ним налетчика не пустила охрана. Тогда тот скрылся.

Полицейские обнаружили грабителя и задержали его.

- Была установлена его причастность к краже мобильного телефона в салоне сотовой связи, а также к совершению грабежа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.