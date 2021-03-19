Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 38,1 млрд рублей за 2020 год по результатам МСФО

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Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2020 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

- Рекордно высокая прибыль. Чистая прибыль выросла на 1,2% г/г и достигла 38,1 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года, что является рекордным показателем для банка

- Рентабельность капитала составила более 20% как за весь 2020 год, так и за четвертый квартал. Рентабельность капитала (ROE) составила 21,7% за 12 месяцев 2020 г. и 22,3% за 4кв. 2020 г.

- Улучшение операционной эффективности. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% за весь 2020 год, что является самым низким показателем с 2016 года

- Двузначный рост крупных корпоративных кредитов. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6,0% г/г за счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3% г/г) и ипотечного кредитования (+8,4% г/г), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка

- Значительное увеличение объема розничных текущих счетов. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 58,2% г/г и 8,7% кв/кв и теперь составляет более 50% от общего объема средств клиентов

Совокупные активы выросли на 13,8% г/г и 1,9% кв/кв по состоянию на конец 2020 года. Двузначный рост активов в годовом исчислении был обусловлен ростом денежных средств и их эквивалентов, в частности увеличением краткосрочных размещений в других банках. В результате этого, доля ликвидных активов выросла до 39% в 4кв. 2020 г. с 37% в 3кв. 2020 г. и 34% в 4кв. 2019 г.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 6,0% г/г и 0,3% кв/кв и составил 850,5 млрд рублей. Положительная динамика связана с кредитами крупным корпорациям (+10,3% г/г) и ипотечными кредитами (+8,4% г/г), которые были поддержаны государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка. Прочие розничные кредиты снизились на 1,8% г/г преимущественно из-за более строгих стандартов выдачи кредитов, введенных банком. Стоит отметить, что прочие розничные кредиты демонстрировали положительную динамику на квартальной основе.

Доля обесцененных кредитов составила 3,5% по состоянию на конец 2020 года, увеличившись на 108 б.п. г/г и на 22 б.п. кв/кв. Рост доли обесцененных кредитов обусловлен розничным необеспеченным сегментом, в то время как показатели в других сегментах оставались стабильными.

Средства клиентов выросли на 18,3% г/г и на 2,5% кв/кв и составили 1 130 млрд руб. Рост был обусловлен розничными текущими счетами (+58,2% г/г и +8,7% кв/кв), которые на текущий момент составляют более 50% от общего объема средств клиентов.

Соотношение кредитов и депозитов на 31.12.2020 составило 73,3% по сравнению с 82,4% на конец 4кв. 2019 г. и 75,0% на конец 3кв. 2020 г.

Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2[1] по состоянию на 1 января 2021 года составили 11,7% и 12,5% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,1% (при нормативном минимуме 11,5%*).