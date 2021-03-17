В Прикамье захоронили останки бойца, погибшего 80 лет назад на Украине

Останки погибших бойцов и командиров передавали родственникам в Подмосковье, на федеральном воинском кладбище. Фото: краевое правительство.

В Верх-Иньвенском сельском поселении Кудымкарского муниципального округа прошла траурная церемония – на сельском кладбище были захоронены останки бойца Федора Ефимовича Радостева.

Он родился в деревне Вежайка, когда ему исполнилось 20 лет, Федора Радостева призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию 22 октября 1940 года. Ровно через год началась война.

С апреля 1942 года боец значится пропавшим без вести, и до настоящего времени родные не знали о его судьбе.

В прошлом году останки солдата подняли поисковики из украинского историко-патриотического объединения «Пошук» в Житомирской области. Имя погибшего солдата удалось установить по вкладышу в медальоне специалистам лаборатории «Солдатский медальон»

15 марта в Подмосковье, на Федеральном военном мемориальном кладбище состоялась торжественная передача останков погибших бойцов и командиров РККА родственникам для захоронения на родине.

Федор Радостев завести семью не успел, останки приняла его внучатая племянница. Бойца похоронили рядом с родственниками.