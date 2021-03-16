У 15% пермяков квартира на момент продажи была в ипотеке

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Райффайзенбанк выяснил, с какими сложностями сталкиваются жители Перми, когда продают или покупают квартиру, находящуюся в залоге у банка.

У 15% респондентов квартира на момент продажи была в ипотеке. И у большинства продавцов этот аспект вызвал ряд сложностей. Почти половина из них утверждают, что покупатели боялись того, что квартира находится в залоге у банка.

Треть продавцов в Перми столкнулась с трудностями в том, что покупатели не понимали, как провести сделку в таком случае. 7% говорят, что их банк в момент продажи квартиры выставил неподходящие/невыгодные условия. Вызвал сложности и тот факт, что ипотеки продавца и покупателей были в разных банках.

«Раньше чтобы продать квартиру в залоге, продавец должен был сначала погасить обязательства перед своим банком и снять обременение. Теперь все проще, погашение ипотеки продавца, снятие обременения и выдача кредита покупателю происходят одновременно», - рассказал Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

В свою очередь, почти пятая часть опрошенных продавцов не готова продавать квартиру в ипотеку. Половина из них мотивировала свой отказ тем, что не хотят долго и по частям получать деньги. Большинство же считают, что сделка в таком случае будет дольше. Среди иных причин — различные опасения: банк будет запрашивать много дополнительных справок, неузаконенная планировка или неподходящая под требования банка квартира.

«Продавцы опасаются, что оформление ипотечного кредита покупателя сильно затянет сделку, в то время сами часто отмечают, что продажа их залоговой квартиры прошла в стандартные сроки. Скорость сделки во многим зависит от регламента банка-кредитора», - подчеркивает Алексей Пылов.

Однако большинство опрошенных все же не имеет ничего против продажи своей недвижимости в ипотеку, главным образом потому, что это увеличивает количество возможных покупателей. При этом половина таких продавцов чувствуют себя спокойнее, ведь банк проверит покупателя. А 46% полагают, что в таком случае будет спокоен покупатель: раз продавец готов на ипотеку, значит с документами на квартиру все в порядке. Большинство опрошенных (48%) проводили сделку продажи своей недвижимости в офисе банка, 41% — в офисе агентства недвижимости, а 3% — онлайн. Среди иных вариантов респонденты указывали Россреестр, МФЦ и офис нотариуса.