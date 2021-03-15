DJ Smash и губернатор Дмитрий Махонин открыли в пермской школе студию звукозаписи

В новой студии. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

15 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил школу № 77 с углубленным изучением английского языка в Перми.

Для организации учебного процесса в школу было закуплено более 40 единиц интерактивного оборудования. Еще один повод – новая студия звукозаписи, которую помог создать российский музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash.

- Бывший ученик помог провести капитальный ремонт в одном из помещений, закупить мебель и профессиональное оборудование: электронное пианино, гитара, микшеры, микрофон, колонки, компьютер с соответствующим программным обеспечением, - сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

- В школе № 77 я учился с 1 по 9 классы, - рассказал сам Андрей Ширман. - С ней связано много воспоминаний, здесь я освоил английский язык. Мне очень хотелось сделать что-то полезное для нее. Когда я начал думать, что бы это могло быть, понял, что необходимо сделать школу звукозаписи. Помимо ремонта и оснащения я нашел специалиста, который будет приезжать и обучать ребят и педагогов пользоваться оборудованием. Планирую и сам при посещении Перми приходить сюда и помогать. Это история о том, что я не только реализовал проект, но и буду его курировать. Если у меня будет возможность, я и дальше будут стараться делать что-то полезное для своей школы, города и края.