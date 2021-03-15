Победители акции «В Новый год без долгов!» получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс»

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» вручили подарки победителям ежегодной акции «В Новый год – без долгов!». Обладателями сертификатов в крупнейшие торговые сети региона стало более 184 жителя Прикамья, ответственно относящихся к платежам за тепло и горячую воду.

В 2020 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тысяч жителей Пермского края. Полный список победителей опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

В акции «В Новый год без долгов!» могли принять участие клиенты теплоснабжающих предприятий Группы «Т Плюс» в Пермском крае. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить квитанции за ноябрь и декабрь до 31 декабря 2020 года.

«Мы поздравляем победителей, благодарим клиентов за добросовестное отношение к своим платежным обязанностям и приглашаем их к участию в других наших акциях, которые проходят в течение всего года», — призывает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.