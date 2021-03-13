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Общество13 марта 2021 14:36

В Москве на форуме «Муниципальная Россия» задержали пермского правозащитника

По словам Дениса Галицкого, мероприятие закончилось через 10 минут после начала
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Денис Галицкий/Facebook

Сегодня, 13 марта, в Москве на форуме «Муниципальная Россия» полицейские задержали пермского правозащитника Дениса Галицкого.

На своей странице в Facebook Денис Галицкий написал, что мероприятие закончилось через 10 минут после начала.

- Я в Москве на Форуме муниципальных депутатов. Неожиданно пригласили, хотя я не депутат. Мероприятие закончилось через 10 минут после начала: вошла полиция, объявила, что мероприятие закончилось и всем надо разойтись, после чего двери заблокировали и сейчас никого не выпускают, - написал Галицкий.

Позже появилась информация, что пермяка доставили в отдел полиции. По предварительным данным, всего на форуме правоохранители задержала более 150 человек.