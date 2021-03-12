В Прикамье директор политехникума взяла больничный и укатила на море

А между тем Горнозаводский политехникум вошел в число 100 лучших образовательных учреждений по итогам 2017 года. Фото: сайт учреждения.

Директору Горнозаводского политехнического техникума очень захотелось отдохнуть на море. Но у руководителя очень много разных обязанностей. Выход нашелся такой: оформить фиктивный больничный.

Однако поправка здоровья не пошла на пользу. Когда все вскрылось, на директора завели уголовное дело. А заодно в мае прошлого года попросили освободить должность.

В итоге экс-руководителю пришлось вернуть 20 тысяч рублей и еще выплатить штраф на такую же сумму.

- Суд установил, что директором политехнического техникума был оформлен фиктивный больничный лист с целью освободиться от работы и отдохнуть в Краснодарском крае, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - По приезду был представлен липовый документ в бухгалтерию, по которому начислили и выплатили компенсацию по временной нетрудоспособности в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги впоследствии были возвращены. Судья назначил должностному лицу судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще может быть обжалован в вышестоящей инстанции.