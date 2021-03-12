«Фауст», «Каменный цветок» и «Турандот». В Пермском театре оперы и балета поделились планами на будущий сезон

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Из-за прорыва трубы отопления в пермском театре оперы и балета имени Чайковского, случившегося 1 марта, были испорчены мужские костюмы для спектакля «Евгений Онегин». Оперу пришлось снять из репертуара. Но ненадолго. В 2022 году режиссер Владислав Наставшев поставит новую версию «Евгения Онегина».

Что еще увидят зрители в театре оперы и балета в будущем сезоне?

В сентябре 2021 года вернется в репертуар опера «Богема» Пуччини в постановке Филиппа Химмельманна.На ноябрь 2021 года запланирована премьера «Путеводителя по балету» в хореографии Антона Пимонова.

В декабре 2021 года театр покажет премьеру «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, будут возобновлены балеты «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта. В завершении сезона две одноактные оперы — «Соловей» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока - поставит Евгения Сафонова, лауреат «Золотой Маски — 2020».

В ноябре 2022 года Антон Пимонов поставит балет «Каменный цветок» Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова. Этот спектакль приурочен к грядущему 300-летию Перми. В сентябре 2022 года Марат Гацалов представит новую постановку оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.