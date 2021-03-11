В Перми Боня и Кузьмич сняли ролик в поддержку певицы Манижы

Фото: кадр видео @bonyakuzmich

«Манижа, это просто разрыв башки! Мы до сих пор в шоке от самой наикрутяцкой песни! Ты лучшая, ты бомба, всех на лопатки! Скорее всего, ты не увидишь этот пост, но знай, баще тебя нет! Любим БиК...», - так подписали свой пост в Инстаграм пермский творческий дуэт Боня и Кузьмич.

Пермский дуэт Боня и Кузьмич записали новый видеоролик и посвятили певице Маниже, которая на днях победила в отборочном туре и отправится на Евровидение. Ее песню под названием «Русская женщина» дуэт наложил на видео из их клипа «Русская баба», в котором показано, сколько забот на женщинах и сколько всего они умеют.