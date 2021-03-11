Прошлая ночь в Перми стала самой холодной за последние 20 лет

Минувшая ночь на 11 марта стала в Пермском крае экстремально морозной. Фото: Анна Маркова

Минувшая ночь на 11 марта стала в Пермском крае экстремально морозной. Самые низкие температуры на этот раз отмечены не по северу, а в центральных районах края, где вторая половина ночи была безветренной, об этом сообщают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

В Чермозе и Большой Соснове минимум составил -32.4°, в аэропорту Бол. Савино -32°. В Перми температура упала до -28.6°, это самое низкое значение для первого весеннего месяца с 5 марта 2013 года, тогда было -31.6°. Однако после 10 марта таких холодов не было с 1999 года.

Пик морозов в регионе пройден, 11 марта ожидается поступление более теплой воздушной массы. Днем будет -11…-16°, в Перми -12…-14°, а среднесуточная температура в Перми будет ниже нормы более чем на 15°.

Ночью на большей части края уже -15…-20°, по северо-западу до -12°, и лишь по востоку местами до -28°. В Перми минимальная температура ожидается около -16…-18°, а завтра днем -7…-9°.

В субботу ожидается ясная погода без осадков, днем потеплеет до -4…-8°. Синоптики говорят, что существенное потепление в Пермском крае ожидается не раньше, чем 15-16 марта.