Пар поднялся выше домов: в Перми прорвало магистральную трубу

Прорыв трубы в Индустриальном районе. Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

В среду, 10 февраля, возле ТРК «Столица» прорвало трубу с горячей водой. Авария оказалась весьма серьезной - пар поднялся выше домов. Видео с произошедшим опубликовали в сообществе «Мой город Пермь».

Как сообщил «КП» источник, близкий к ситуации, авария произошла из-за отключения питания на электростанции. В результате насосы, которые понижают давление в трубах, на время перестали работать, давление выросло и произошел гидроудар. Сейчас на месте работают все экстренные службы.