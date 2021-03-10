Еще семь территорий Прикамья присоединятся к программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Прикамье приступают к проектированию систем водоснабжения в 7 населенных пунктах - в Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, поселке Юго-Камский Пермского района, селе Плеханово Кунгурского района и поселке Щучье Озеро Октябрьского городского округа. Завершить проектные работы подрядчик - АО «Институт МосводоканалНИИпроект» - должен в этом году.

Как сообщили на сайте губернатора и правительства Пермского края, после этого муниципалитеты смогут участвовать в проекте «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из-под крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна: это позволит в период до 2024 года улучшить качество питьевой воды для 400 тысяч жителей края.

На реконструкцию водопроводов выделены необходимые средства. Обязательным условием выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» на реконструкции водоводов является наличие готовых проектов.

- До 2024 года на эти проекты предусмотрено выделение порядка 2,4 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда – федеральные средства и более 260 миллионов рублей – бюджетные источники региона, - сообщил заместитель председателя правительства Пермского края – министр жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Андрей Кокорев. - За этот период мы планируем реализовать 11 проектов.

В этом году в Прикамье будет реализовано три проекта по реконструкции системы водоснабжения - в Перми, Лысьве и поселке Лямино Чусовского городского округа. Причем, в Лысьве уже выполнено более 30 процентов работ. До конца марта объявят конкурс по выбору подрядчика для проведения модернизации водоснабжения в Перми и поселке Лямино.

В прошлом году были раньше запланированного завершены работы по строительству нового водовода для Краснокамска по улице Кировоградской в Перми. Его протяженность составила более 4 километров. Новый водовод позволит подготовить Краснокамск к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС).