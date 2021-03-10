В Перми пожертвование в храм теперь можно сделать по QR-коду

Фото: Петропавловского собора Перми.

Современные технологии пришли в Пермскую Епархию, теперь пожертвование можно сделать с помощью безналичной оплаты, по QR-коду.

Проект запустил приход Петропавловского собора Перми. На сайте собора говориться, что, с помощью QR-кода собирают пожертвования в пользу благотворительной акции «Ангел хранитель». Таким образом можно помочь многодетным и малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На эти деньги будут покупать продукты и необходимые вещи нуждающимся.

Также с помощью безналичной оплаты можно дистанционно заказать и оплатить услуги церкви. Отчеты о пожертвованиях публикуются в группе в социальной сети.