«Избивала и унижала». В Пермском крае мать год издевалась над 14-летней дочерью

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В Соликамске женщина год издевалась над своей 14-летней дочерью. Она ее избивала и унижала. В итоге против нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязания» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней».

Как сообщили в Соликамской городской прокуратуре, было установлено, что с мая 2019 по май 2020 года мать систематически применяла в отношении ребенка физическое и психическое насилие.

- Женщина наносила побои девочке, не создавала условий для ее нормального духовного и нравственного развития и обучения, не заботилась о ней, систематически унижала ее человеческое достоинство, - отметили в прокуратуре.

При этом в семье есть еще один малолетний ребенок.

Соликамский городской суд признал женщину виновной в обоих преступлениях и приговорил ее к трем годам трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Семья поставлена на учет, как находящаяся в социально-опасном положении.