В Перми на льготных проездных хотят размещать фото владельца

. Фото: Виктор Михалев

В автобусе пассажиры, имеющие льготные проездные, должны показывать кондуктору или контролеру не только сам проездной, но и документ, удостоверяющий личность. С 7 марта в правила проезда добавили изменение: если в льготном проездном есть фотография его владельца, предъявлять паспорт не требуется.

- В планах департамента транспорта – рассмотрение возможности изменения внешнего вида льготных проездных документов в соответствии с данной поправкой, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Это позволит избавить пассажиров от необходимости каждый раз предъявлять подтверждающие документы.