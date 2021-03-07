«Водителей зажало в кузове». В Пермском крае произошло лобовое столкновение двух фур

Фото: кадр видео @chp_59

В Карагайском районе рядом с деревней Савино 3 марта произошло серьезное ДТП. На дороге Нытва - Кудымкар лоб в лоб столкнулись две фуры. По информации очевидцев, 30-летний водитель автомобиля «Скания» с питерскими номерами, разогнался на дороге, чтобы уйти от столкновения с впереди идущими машинами, вывернул руль и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другой фурой.

Очевидцы ДТП вызвали экстренные службы, на место приехали пожарные, медики. Мужчины были зажаты в автомобилях, получили серьезные травмы, многочисленные переломы. Сначала их попытались вытащить водители других автомобилей, но обоих мужчин буквально впечатало в искореженные кабины.

Приехавшие на место пожарные вытащили пострадавших из разбитых машин и передали медикам. Сейчас они находятся в больнице.