В Перми на неделе десятки домов останутся без воды

Отключения пройдут в разных районах города.
Фото: архив "КП"
В Перми на неделе с 8 по 14 марта десятки домов останутся без водоснабжения. Плановые ремонтные работы пройдут в разных районах города. Публикуем график отключений, составленный компанией «Новогор-Прикамье»:
9 марта с 10.00 до 19.00 без воды:
Василия Соломина, 10, 12, 8А
Ким, 72, 81.
9 марта с 9.30 до 19.00
Героев Хасана 81 Б,
Ижевская, 18, 32,
Усольская 13А, 2А, 3, 5А, 5А К1.
10 марта с 9.00 до 19.00
Маяковского 33/1, 33/2, 33/3, 33А
Сергея Есенина 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9.
12 марта с 9.00 до 13 марта 9.00
Лизы Чайкиной, 22, 25,
Олега Кошевого 2, 27, 29, 31, 33, 34, 40,
Рязанская, 80, 86, 97А, 97Б,
Теплогорская, 43.
13 марта с 9.30 до 18.00
Коломенская, 3, 5, 5А, 7,
Косьвинская, 11, 13,
Полазненская, 26.
13 марта с 10.00 до 19.00
Ивана Франко 45, 47, 49, 52,
Иньвенская, 13, 15, 17, 17А,
Менчикова, 55,
Новгородская, 1-я, 5,
Новгородская 2-я, 2,
Новгородская 3-я, 3, 43,
Новгородская 4-я,
Новгородская, 5-я, 11,
Целинная, 11, 6.