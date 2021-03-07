В Перми на неделе десятки домов останутся без воды

Отключения пройдут в разных районах города. Фото: архив "КП"

В Перми на неделе с 8 по 14 марта десятки домов останутся без водоснабжения. Плановые ремонтные работы пройдут в разных районах города. Публикуем график отключений, составленный компанией «Новогор-Прикамье»:

9 марта с 10.00 до 19.00 без воды:

Василия Соломина, 10, 12, 8А

Ким, 72, 81.

9 марта с 9.30 до 19.00

Героев Хасана 81 Б,

Ижевская, 18, 32,

Усольская 13А, 2А, 3, 5А, 5А К1.

10 марта с 9.00 до 19.00

Маяковского 33/1, 33/2, 33/3, 33А

Сергея Есенина 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9.

12 марта с 9.00 до 13 марта 9.00

Лизы Чайкиной, 22, 25,

Олега Кошевого 2, 27, 29, 31, 33, 34, 40,

Рязанская, 80, 86, 97А, 97Б,

Теплогорская, 43.

13 марта с 9.30 до 18.00

Коломенская, 3, 5, 5А, 7,

Косьвинская, 11, 13,

Полазненская, 26.

13 марта с 10.00 до 19.00

Ивана Франко 45, 47, 49, 52,

Иньвенская, 13, 15, 17, 17А,

Менчикова, 55,

Новгородская, 1-я, 5,

Новгородская 2-я, 2,

Новгородская 3-я, 3, 43,

Новгородская 4-я,

Новгородская, 5-я, 11,

Целинная, 11, 6.