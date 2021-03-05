Пермские врачи начали проводить операции щадящего эндопротезирования коленного сустава

Операция по малоинвазивному эндопротезированию коленного сустава. Фото: краевой Минздрав.

- Травматологи ГКБ № 4 освоили метод малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава, - сообщили в краевом Минздраве. - Раньше эти вмешательства в клиниках Прикамья не проводились, пациентов направляли в федеральные медицинские центры.

Несколько тысяч жителей Пермского края страдают остеоартрозом коленного сустава. Они с трудом передвигаются, испытывают при ходьбе сильную боль. При тяжелой стадии заболевания человеку требуется замена изношенного сустава на искусственный – эндопротезирование. И потребность в таких операциях в Прикамье – 400-500 в год.

Метод эндопротезирования помогает уменьшить болевой синдром и облегчить состояние пациента. В то же время вмешательство это сложное, связанное с большой кровопотерей и длительным периодом восстановления и реабилитации.

Патологические изменения начинаются в одном отделе коленного сустава и постепенно распространяются на все структуры. Своевременное проведение эндопротезирования пораженного отдела помогает замедлить болезнь.

- Малоинвазивное вмешательство позволяет сократить кровопотерю, обеспечивает быстрое восстановление и улучшает качество жизни наших земляков, – отметил главный травматолог Минздрава Пермского края, зав. профильным отделением «четверки» Денис Тихомиров.

Четверо жителей Пермского края – три женщины и мужчина (их возраст от 55 до 60 лет), страдающие остеоартрозом коленного сустава и прооперированные в конце февраля, на следующий день уже встали на ноги. Их состояние у врачей опасений не вызывает.