«Кабина грузовика отлетела на десятки метров». В Пермском крае произошло страшное ДТП

ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Фото: Борис Меркушев

Трудно представить, что в такой аварии никто серьезно не пострадал. Фото, сделанные на трассе Пермь – Екатеринбург, ужасающие. Там произошло ДТП с участием фуры и грузовика. По информации ГИБДД по Пермскому краю 4 марта в 7.40 в Кунурском районе автомобиль «Хендай», за рулем которого был 58-летний житель Екатеринбурга, выехал на встречную полосу. Не справился с управлением и врезался в фуру «Скания». Он был гружен пластиковыми окнами. От удара кабину «Хендай» отбросило на несколько десятков метров от ДТП.

- На месте оказана разовая медицинская помощь 37-летнему жителю Суксунского района, который управлял автомобилем «Скания», - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю. - По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными за рулем.