Преобразованные в рамках нацпроекта общественные площадки в Прикамье станут местом проведения мероприятий

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Из-за ситуации, связанной с коронавирусом, масленичные гулянья в Пермском крае пройдут с ограниченным количеством участников. Однако для того, чтобы все жители края смогли отметить праздник весны и не собирались большими группами, в регионе увеличили количество площадок. Мероприятия пройдут с 8 по 14 марта в местах общего пользования, в том числе на объектах недавно благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Праздничное настроение взрослым и детям создадут на интерактивных площадках, гуляниях на эспланаде в Парке культуры и отдыха в Краснокамске, в парке отдыха в поселке Гайны, на площади перед знанием Районного центра культуры и досуга в селе Большая Соснова, в городке «Радости» села Березовка. У дома культуры с. Аспа Уинского. Кроме того, а площади у дома культуры села Аспа Уинского муниципального округа состоится масленичное гуляние «Пеки пироги». В Лысьве праздники запланированы в парке имени А.С. Пушкина. С подробным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайтах администраций.

«Формат участия жителей края в выборе общественных территорий хорошо зарекомендовал себя, так как пермяки сами выбирают объекты, которые они хотели бы видеть обновленными и благоустроенными. Граждане лучше представляют, какие площадки в будущем станут точками притяжения. Этот момент очень важен, так как жители принимают непосредственное участие с начала реализации проекта до его завершения», – отметили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Напомним, в этом году на специальном сайте жители Прикамья, как и всех регионов России, в режиме реального времени определят наиболее важные проекты благоустройства в своих территориях на 2022 год. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг, либо по номеру телефона. В проекте участвуют города с численностью населения от 20 тысяч человек. В Прикамье смогут проголосовать жители 12 территорий: Перми, Кунгура, Березников, Чайковского, Добрянского, Верещагинского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского и Осинского городских округов.

Голосование за объекты, которые необходимо благоустроить в первую очередь, пройдет с 26 апреля по 30 мая. Для помощи в голосовании в каждом регионе развернут волонтерские штабы. Вступить в ряды добровольцев можно на официальном сайте проекта до 22 марта.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Его основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Напомним, что за четыре года реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным на территории Пермского края благоустроено 1658 дворов и 424 общественных территории. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 4,2 млрд руб. В этом году в Пермском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приведут в порядок 245 объектов: 158 дворовых и 87 общественных территорий.