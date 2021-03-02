В Перми иномарка сбила 8-летнего мальчика

Мальчика госпитализировали в больницу. Фото: архив "КП"

Сегодня днем, 2 марта, на улице Плеханова автомобиль «Хендай» сбил ребенка. В ГИБДД по городу Перми рассказали подробности ДТП. Все произошло в 12.50. Машина ехала в сторону улицы Грузинской с шоссе Космонавтов. За рулем был 48-летний водитель. В районе дома № 71 по улице Плеханова он сбил 8-летнего мальчика.

- По предварительной информации школьник переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии.