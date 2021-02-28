В Перми волонтеры объявили срочный сбор по поиску 11-летнего мальчика

Дима Б. пропал 27 февраля днем. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Маленький Дима вчера, 27 февраля, в час дня ушел погулять и пропал. Он живет в доме на улице Елькина, 45 в Свердловском районе. По некоторым данным, он пошел в магазин.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор для поисков школьника.

Одет он был примерно так, как на фотографии: на голове – черная вязаная шапка с бомбошкой с надписью «CLASSIC» на отвороте. Одет он был в темно-синюю курточку с капюшоном и синие болоньевые брюки, на ногах черные кроссовки. При себе мальчик имел серую сумку, перекинутую через плечо, у него также имелись ключи от квартиры.

Всех, кто что-то знает, где может находиться ребенок, просят позвонить в полицию или координаторам отряда по телефонам 8-982-467-65-83, 8-902-800-93-69.