В Перми ищут женщину, которая ушла из дома 17 февраля

Родные и волонтеры разыскивают Зинаиду Геннадьевну Панову. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края.

Волонтеры из пермского поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились к пермякам: может быть, кто-то видел или знает, где может находиться 64-летняя Зинаида Геннадьевна Панова.

Родные не могут ее найти с 17 февраля – в тот день она ушла из дома в Свердловском районе, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Как была одета пропавшая, волонтеры не сообщают. Зинаида Геннадьевна худощавого телосложения, ее рост 165 сантиметров. У нее светлые – осветленные – волосы и голубые глаза.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей пермячке, просят сообщить по телефону координаторов отряда 8-902-834-46-98 (Эмма, Мария).