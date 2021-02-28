Какие же вы все-таки, люди? Фото: архив "КП".

Молодой житель Прикамья со своей суженой и тещей решили совершить доброе дело: взять к себе котят у 79-летнего соседа. Когда они пришли за малышами к нему в дом, котята решили, что с ними захотели поиграть и стали прятаться. Трое соседей принялись искать их под мебелью.

После того, как добрые люди, наконец, поймали котят и распрощались, хозяин решил проверить заветную банку с деньгами, которую прятал под диваном. Стал пересчитывать наличные. И недосчитался 12 тысяч рублей.

- К полицейским в Бардымском районе пришел житель деревни Сулунай, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Он рассказал, что к нему за котятами приходили трое – 24-летний сосед со своей сожительницей и тещей. Домашние питомцы бегали по всему дому, прятались под мебель, их долго не могли поймать. Когда парень поднял верхнюю часть дивана, то, как он признался, увидел в нижнем отсеке для белья металлическую банку, в которой лежал кошелек, и он взял из него немного денег. По факту кражи возбуждено уголовное дело.