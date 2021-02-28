Опять нет воды? Фото: архив "КП".

Сильные морозы понемногу отступают, и коммунальщики в Перми вновь будут ремонтировать водоводы – в том числе и те, ремонт которых отложили из-за холодной погоды.

В компании «Новогор Прикамье» рассказали, когда и в каких домах в первой половине марта-2021 отключат воду.

С 9 утра 2 марта до 9 утра 3 марта:

- ГЕНЕРАЛА ЧЕРНЯХОВСКОГО, 28, 30

- ГОРОДИЩЕНСКАЯ, 5

- ОЛЬХОВСКАЯ, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38

- ПОГРАНИЧНАЯ 2-Я, 11

С 10 утра 3 марта до 10 утра 4 марта:

- МАЛАЯ, 1, 9, 10.

4 марта с 9.00 до 18.00:

- БЕНГАЛЬСКАЯ, 18, 20

С часу дня 6 марта до часу дня 7 марта:

- АРХИТЕКТОРА СВИЯЗЕВА, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 25, 26, 26А, 2А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58

- ГЕОЛОГОВ, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33

- КАРПИНСКОГО, 109, 125

- КОМПОЗИТОРА ГЛИНКИ, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15

- КОСМОНАВТА ЛЕОНОВА, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 54, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

- РЯЗАНСКАЯ, 103, 105

- ЧЕРДЫНСКАЯ, 5, 6, 7А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44.

10 марта с 9.00 до 19.00:

- МАЯКОВСКОГО, 33/1, 33/2, 33/3, 33А

- СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 3/4, 5/2, 7, 9, 11, 13

- СТАРЫЙ переулок, 27

С 9 утра 12 марта до 9 утра 13 марта:

- ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 22, 25

- ОЛЕГА КОШЕВОГО, 2, 27, 29, 31, 33, 34, 40

- РЯЗАНСКАЯ, 80, 86, 97А, 97Б

- ТЕПЛОГОРСКАЯ, 43

19 марта с 9.00 до 18.00:

- КОЛВИНСКАЯ, 27

- РАКИТНАЯ, 11, 13, 15, 17