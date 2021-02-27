Новые случаи коронавируса выявили в 18 территориях региона

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По данным Роспотребнадзора, 194 случая заболевания коронавирусом, подтвержденные за сутки в Прикамье, выявлены в 18 территориях края.

Больше всех заболевших традиционно в Перми - 119 человек, в Чайковском – 24, в Пермском муниципальном районе – 15. По 7 случаев подтверждено в Березниках и Соликамском городском округе, по 3 – в Кунгуре и Краснокамском городском округе.

В Губахе, Очерском, Верещагинском, Суксунском городских округах и Бардымском муниципальном округе выявлено по 2 пациента с коронавирусом. В Гремячинском городском округе, а также в Куединском, Кунгурском, Александровском, Карагайском и Кочевском муниципальных округах зафиксировано по 1одному заболевшему.

Всего за период диагностики и на 27 февраля в Пермском крае подтверждено 46 647 случаев COVID-19.