В Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавируса

Фото: permkrai.ru

В Пермский край привезли очередную партию двухкомпонентной вакцины от COVID-19. На этот раз в регион поступило 9900 доз. В региональном минздраве объяснили, что вакцины поступили в медучреждения региона, участвующие в иммунизации населения.

Всего за время вакцинации в медорганизации, подведомственные Минздраву Прикамья, а также в четыре частных клиники, поставили 65962 комплекта вакцины «Cпутник V». Кроме этого, ранее в ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» за счет средств медицинской организации было поставлено 1200 комплектов вакцины. Таким образом, по данным регионального минздрава, всего в Прикамье на сегодня доставлено 67162 комплекта вакцины.

Напомним, в Пермском крае массовую вакцинацию жителей проводят в 46 медицинских организаций. В их числе учреждения, подведомственные региональному минздраву, а также частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» и ООО МК «УралМед». Кроме того, в Перми и ряде территорий края вакцинацию централизованно проходят работники предприятий.

Вакцинация проводится добровольно, по предварительной записи через регистратуры поликлиник, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru. Привиться от коронавируса может любой житель региона, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. После иммунизации рекомендовано заполнять дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг. После введения второго компонента там можно будет получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.