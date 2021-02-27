В Перми с 1 марта часть рейсов автобуса №68 изменят маршрут

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Часть автобусных маршрутов № 68 «Станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» с 1 будут ходить по новому направлению – до площади Восстания. Об этом сообщает издание business-class, со ссылкой на администрацию Перми.

Корректировка маршрута связана с тем, чтобы компенсировать отсутствие трамвая № 4 на время капитального ремонта трамвайных путей на улице Уральской.

- В будние дни по обновленному маршруту будут следовать рейсы, отправляющиеся в 6.00, 6.50, 15.29 и 16.16 от станции «Пермь-2». В обратном направлении автобусы начнут следовать в 6.44, 7.42, 16.10 и 17.00. В сторону железнодорожного вокзала автобусы пойдут по ул. Славянова, ул. Лифанова ул. Якова Свердлова, ул. Уральской, Северной дамбе, ул. Парковой, ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту, ул. Ленина и через площадь Гайдара. В обратную сторону после пересечения Северной дамбы автобусы поедут прямо, не сворачивая на ул. Крупской к площади Дружбы, - сообщили в пресс-службе мэрии.