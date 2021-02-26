В Перми будут судить чиновника, который распорядился снести 116 гаражей на сумму 47 миллионов рублей

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи передали в суд материалы уголовного дело, которое возбудили по статьям о превышении и злоупотреблении должностных полномочий. На скамье подсудимых окажутся директор городского УКСа и руководитель подрядной организации, по вине которых в Разгуляе были снесены частные гаражи.

- Генеральный директор Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» решил выполнить работы по подготовке земельных участков для строительства в микрорайоне Разгуляй Ленинского района города Перми, не имея законных оснований для их изъятия, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Ранее эти участки были предоставлены администрацией города Перми под гаражные боксы. Обвиняемый, не желая устанавливать собственников гаражных боксов, оценивать рыночную стоимость и вступать с ними в переговоры, давал незаконные указания другому обвиняемому - генеральному директору подрядной организации. В итоге были разрушены 116 гаражей, а также здания бойлерной и котельной, принадлежащих на праве собственности различным гражданам. Общая сумма причиненного материального ущерба собственникам составила более 47 миллионов рублей.