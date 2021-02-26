Появилось видео, как 6 волков терзают дворовую собаку на севере Пермского края

Фото: кадр видео Максима Зайко.

В Красновишерске 6 волков загрызли собаку. Шокирующее видео выложил в сеть житель Красновишерска. Камера видеонаблюдения, которая расположена на полигоне утилизации отходов лесопиления на въезде в город сняла, как к овчарке на цепи подкрадываются волки. Сначала один, медленно подходит, затем второй и они вдвоем вцепляются в собаку. Тут же в кадре появляются еще 4 волка. У бедного животного не было шансов. Они загрызли собаку. Интересно, что на территории была еще одна собака на цепи, но ее они не тронули.

Автор видео рассказал, что сторож задремал, когда это произошло. Погибшая немецкая овчарка по кличке Алекс прослужил хозяину 10 лет.

- Это уже не первый случай, когда к нам приходят волки, - говорит Максим Зайко. - Первый случай был 4 января и второй вчера ночью. - Пришла целая семья волков: две беременные самки, взрослый волк и два молодых. Они утащили Алекса ближе к лесу. Сторож базы услышал, что лает вторая собака, вышел и спугнул стаю. Так и бросили они овчарку не съели. Вторую собаку на ночь закроем в вольер.

В Министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что районный охотинспектор выехал на место происшествия. Он привлечет местного охотпользователя для проведения мероприятия по регулированию численности волков.