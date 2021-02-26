В Перми многоквартирный дом остался без тепла по вине УК «Доверие Плюс»

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В Перми многоквартирный дом по ул. Краснополянская, 20 в микрорайоне Владимирский Свердловского района Перми остался без подачи тепловой энергии по вине ООО УК «Доверие Плюс». Обслуживающая организация допустила нарушения на внутридомовых сетях, из-за чего возникла необходимость отключения здания от отопления и горячей воды.

Как выяснили специалисты энергокомпании, УК не провела своевременно ремонт батарей в одной из квартир дома. В результате в помещении образовалась утечка, и управдомы самовольно, не уведомив теплоснабжающую организацию, отключили здание от подачи тепла. Из-за низкой температуры наружного воздуха произошла заморозка участка распределительной сети, по которой тепло подается в многоквартирный дом.

«По факту нарушений, допущенных управляющей компанией, информация будет передана в администрацию Свердловского района Перми и надзорные органы для принятия мер реагирования в отношении руководства организации. По действующим правилам, ответственность за содержание внутридомовых сетей несут жилищные организации – УК и ТСЖ», - отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

В настоящее время специалисты ООО «Пермская сетевая компания» проводят мероприятия по восстановлению работоспособности тепловой сети. В свою очередь, управляющая организация устраняет повреждения на внутридомовых сетях. После этого теплоснабжение здания будет возобновлено.