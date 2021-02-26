В Пермском крае откроют еще три модельные библиотеки

Фото: permkrai.ru

Модельные библиотеки отличаются от обычных тем, что в них кроме стеллажей с книгами есть интерактивные зоны, зоны досуга, доступ к необходимым онлайн-сервисам.

Сейчас в Прикамье действуют 11 модельных библиотек: из них 8 (в Перми, Лысьве, Красновишерске, Кизеле, Октябрьском) открыто за счет средств федерального бюджета, еще 3 (в Березниках, Соликамске и Лысьве) – за счет регионального.

- Появление библиотечных центров нового поколения в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих не в краевой столице, – подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

В этом году в Пермском крае будут созданы еще три моделных библиотеки. На конкурс, объявленый краевым Минкультом, поступило 11 заявок от муниципалитетов. Экспертная комиссия выбрала из них три. В модельные будут преобразованы центральные детские библиотеки в Губахе, Чайковском и Чердыни. Все они в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» получат по 5 миллионов рублей на уникальный дизайн и высокотехнологичное оборудование.