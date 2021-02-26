Дмитрий Махонин сыграл в хоккей на Красной площади

Дмитрий Махонин и Кирилл Мокрецов. Фото: www.permkrai.ru

Губернатор Пермского края 24 февраля принял участие в Гала-матче Офицерской Хоккейной Лиги «Служу Отечеству!», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Он состоялся на ГУМ-Катке.

В среду в Москве на ГУМ-Катке состоялся. В матче играли сборные офицеров и госслужащих, а также известные советские и российские хоккеисты.

В состав команды госслужащих вошли подростки – воспитанники детских домов. Среди них был и Кирилл Мокрецов из Прикамья. Воспитанник Центра помощи детям из Горнозаводска сыграл в одной команде с Дмитрием Махониным. В результате они сыграли в ничью – 8:8.