За год пермяки принесли в банки больше миллиона поддельных рублей

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В 2020 году подразделения Банка России и кредитных организаций выявили и изъяли из денежного оборота на территории Пермского края 241 поддельную российскую купюру на 1,1 млн рублей. Специалисты отмечают, что в целом количество подделок сократилось на треть.

Если сравнивать с 2019 годом, фальшивок стало меньше на 31%, а их общая сумма – на 29%.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты – 216 штук. На втором месте 1000 рублей – 21 штука. Также было выявлено по одной поддельной банкноте номиналами 2000 и 500 рублей и две пятирублевые монеты.

Подделывают и иностранную валюту, в 2020 году зафиксировано два случая подделок, в лидерах среди подделок 100-долларовые купюры США.

Если вы сомневаетесь в подлинности купюры, проверить ее можно с помощью бесплатного мобильного приложения «ЦБ онлайн».