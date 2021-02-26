Синоптики рассказали, какой будет погода в Пермском крае в выходные

Экстремальные холода уходят из Пермского края. Фото: архив "КП"

Похоже, что экстремальные холода уходят из Пермского края. В регионе уже сегодня днем, 26 февраля, станет теплее, 30-градусных морозов на большей территории края уже не будет. Минувшая ночь была последней в этом феврале аномально морозной. Что же говорят синоптики?

26 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3-8 м/с, днем 6–11 м/с, днем –21,–16º.

В субботу 27 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем на юге до умеренного, местами метель. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью –23,–18º, в горах до –28º, днем –14,–9º, в горах до –19º.

В воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –24,–19º, днем –15,–10º, в горах до –20º.