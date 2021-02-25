98 млн рублей направил «Азот» на благотворительные проекты в 2020 году

Фото: «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» направил 98 млн рублей на реализацию благотворительных проектов в 2020 году (в 2019 году – 77,6 млн руб.). На регулярной основе предприятие оказывает помощь по письмам. Особое внимание уделяет поддержке одаренных детей, развитию детского спорта, организации мероприятий для школьников и ветеранов предприятия.

Ежегодно филиал «Азот» осуществляет меры социальной поддержки сотрудников, вышедших на пенсию. В 2020 году на это направление выделено 16 млн рублей. В общественной организации ветеранов предприятия состоят более 2,2 тыс. человек. Помощь реализуется в нескольких направлениях: ежеквартальные материальные выплаты, помощь в оказании медицинских услуг (компенсации на операции, обследования, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение и т.д.), организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретение дров в частных домах и т.д.

Ежегодно финансовая помощь оказывается Пермскому региональному молодежному движению «Лига лидеров» на реализацию общественно-полезных инициатив: организацию экологических акций, волонтерскую работу с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями, другим городским и краевым акциям и мероприятиям. Филиал традиционно поддерживает культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), который посещают не только азотчики, но и жители города. В 2020 году был продолжен ремонт Дома спорта, ДК имени Ленина, лыжной базы. Сумма затрат составила 33 млн рублей. Выполнен ремонт музея предприятия. Следующий этап: реализация дизайн-проекта по его внутреннему наполнению с использованием современного интерактивного оборудования. На эти цели в 2021 году уже выделено 12 млн рублей.

Активную работу в городе проводят депутаты Березниковской городской Думы – азотчики. В 2020 году при финансовой поддержке предприятия были установлены детские игровые площадки, организован смотр-конкурс «Мой двор – самый красивый», организовано новогоднее поздравление и подарки для детей из многодетных и малоимущих семей и т.д. Также народные избранники вручили представителям дошкольных и образовательных учреждений, находящимся в их округах, сертификаты на приобретение оборудования для противовирусных мер (бактерицидных рециркуляторов воздуха).

«Азот» на регулярной основе взаимодействует с Березниковским политехническим техникумом (БПТ), Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его березниковским филиалом, Березниковским строительным техникумом, Томским политехническим университетом и другими учебными заведениями. Филиал «Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, вручает студентам именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность. Сотрудничает предприятие и с Управлением образования Березниковской городской администрации. В 2020 году совместно с Управлением образования города были реализованы проекты «Город-сад. Наследие», в честь известного пермского озеленителя Валентина Миндовского, и «Здравствуйте, мои родные..», в рамках года памяти и славы. Оказана финансовая помощь педагогам для проведения профессионального конкурса «Паруса успеха» и т.д.

В рамках программы «УРАЛХИМ – культурные традиции» филиал «Азот» несмотря на пандемию провел ежегодный городской фестиваль «Химфест», представив его в онлайн формате.

Ежегодно филиал «Азот» оказывает помощь приходу Похвало-Богородицкой церкви Усольского района Пермского края. Также в 2020 году предприятие оказало поддержку приходу храма в честь Святой Троицы (г. Лысьва) и приходу храма во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого (г. Березники, Пермского края), помощь в деле строительства Соборной мечети г. Березники.

По благотворительной программе «УРАЛХИМ – спорту» филиал «Азот» уже несколько лет оказывают финансовую поддержку развитию плавания в Пермском крае. На эти цели предприятие ежегодно выделяет 500 тыс. рублей. В 2020 году на высоком уровне были проведены пять краевых соревнований. Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали на окружных и российских стартах 34 медали.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»:

– В компании «УРАЛХИМ» всегда внимание уделяют благотворительности. Проекты, направленные на детей и ветеранов, помощь региону, развитие спорта, образования и науки, сохранение культурных традиций, являются стратегическими, и потому всегда были и будут основными для нас.

Для справки:

В холдинге «УРАЛХИМ» благотворительная деятельность ведется в рамках следующих программ

«УРАЛХИМ – детям» (помощь дошкольным учреждениям, детским домам, школам, детским спортивным секциям, кружкам, благотворительным фондам, организация отдыха детей и других мероприятий и проектов, направленных на укрепление здоровья, получение образования, проведение досуга детей);

«УРАЛХИМ – ветеранам» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, труда, инвалидам, ветеранским организациям, фондам МВД, проведение акций к 9 мая и др.);

«УРАЛХИМ – регионам» (развитие городской среды: дороги, благоустройство, транспорт, озеленение, экологические мероприятия, субботники и др. мероприятия регионального значения);

«УРАЛХИМ – образование и наука» (помощь вузам, финансирование исследований, программа «Школа – вуз – предприятие», различные профориентационные мероприятия);

«УРАЛХИМ – культурные традиции» (мероприятия в сфере культуры и искусства, помощь музеям, храмам, содействие в организации концертов, выставок, фестивалей федерального значения);

«УРАЛХИМ – спорту» (поддержка федераций по различным видам спорта, спортивных школ, проведение чемпионатов, соревнований).