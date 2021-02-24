Пожарный поезд из Прикамья пришлось гнать в Удмуртию, чтобы потушить полыхающий электровоз

Пожар на железной дороге в Удмуртии.

В Удмуртии 23 февраля на 1237 километре перегона Чепца - Кез загорелся электровоз грузового поезда, огнем охватило одну из секций. Пожар случился в 7.40. В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, чтобы потушить электровоз, со станций Верещагино и Балезино выехали пожарные поезда. Огнеборцы устранили пожар, никто не пострадал.

Из-за инцидента на Свердловской железной дороге были задержаны поезда: Челябинск – Санкт-Петербург (на 30 минут), Новокузнецк – Санкт-Петербург (на 30 минут), Чита – Москва (на 21 минуту), пригородный поезд Балезино – Пермь II (на 1 час 52 минуты).

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ЧП.