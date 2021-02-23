Спортсменка из Пермского края взяла серебро в Континентальном кубке по прыжкам на лыжах с трамплина

Уроженка Чайковского Ксения Каблукова завоевала серебро в Континентальном кубке по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Спортсменка из Чайковского Ксения Каблукова завоевала серебро на завершившемся розыгрыше Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Копилка летающей лыжницы пополнилась серебряной медалью общего зачета.

Уже второй год подряд прикамская спортсменка поднимается на пьедестал почета этих соревнований. В прошлом году Ксения Каблукова впервые в карьере заняла первое место в общем зачете Континентального кубка.

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Континентальный кубок FIS по прыжкам с трамплина представляет собой ежегодную серию соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Турнир считается вторым по уровню, уступая только Кубку мира и не считая Гран-при, который является летним соревнованием высшего класса. Спортсмены, соревнующиеся в Континентальном кубке, – обычно юниоры и прыгуны, борющиеся за место в сборной на Чемпионат мира.