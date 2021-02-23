Ночью в Перми в сгоревшей машине обнаружили труп мужчины

Горящую Газель тушили четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 февраля ночью в Перми загорелся припаркованный автомобиль Газель. Это случилось на улице Цимлянской, неподалеку от дома № 50.

- Вызов в дежурную часть поступил в 04.27, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - На место прибыли четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Площадь пожара составила два квадратных метра. В кабине без признаков жизни был обнаружен неизвестный мужчина.

По факту ЧП проводится проверка, выясняются причины возгорания, устанавливается личность погибшего.