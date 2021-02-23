«Плюс 230». Опубликована свежая статистика по коронавирусу на 23 февраля в Пермском крае

Общее число инфицированных в регионе достигло 45 816 человек. Фото: архив "КП"

Оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу в Пермском крае на 23 февраля. За минувшие сутки в регионе было выявлено 230 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 180 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 45 816 человек, - говорится в сообщении. - Ежесуточный прирост больных составил 0,5%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 22 февраля – 0,94).

В числе 230 новых инфицированных 104 мужчины, 126 – женщин и 21 ребенок. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 55 человек, 62 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

В больницах продолжают лечиться 966 человек, 70 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. За минувшие сутки скончались от коронавируса три пациента. А выздоровели 57 человек.