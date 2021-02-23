Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил пермяков с Днем защитника Отечества.

- Дорогие друзья! – обратился он к пермякам. - Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник мужества и отваги многих поколений – тех, кто берег и продолжает беречь нашу Родину.

В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, работников правоохранительных органов. Вспоминаем подвиг тех, кто ценой своей жизни защитил покой и безопасность страны. Благодарим тех, кто сегодня находится на боевом посту, борется с терроризмом, укрепляет обороноспособность России.

Готовность защищать свой дом и свою страну всегда отличала жителей Пермского края. Мы гордимся боевыми и трудовыми подвигами наших земляков, восхищаемся их храбростью и самоотверженностью, искренней любовью к Отечеству.

Желаю всем защитникам нашей Родины и дальше с честью нести это звание, а молодому поколению – учиться брать на себя ответственность: за свои слова и поступки, за будущее семьи и судьбу родного края.

Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, добра и благополучия вам и вашим близким. С праздником!