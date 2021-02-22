За сутки коронавирусом заболели жители 25 муниципалитетов Прикамья

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 233 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 25 муниципальных образованиях региона.

Больше всех зараженных - 106 - выявлено в Перми. На втором месте по количеству заболевших - Чайковский городской округ, где выявили 23 зарегистрировали 23 случая. Третье место по заболеваемости – у Березников с 15 инфицированными.

В Пермском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 человек, в Соликамском округе – у 11, в Александровском округе – у 10. По 6 заболевших обнаружено в Кудымкаре и Губахе, в Березовском округе – 5.

По 4 прикамца с COVID-19 зафиксировано в Осинском, Горнозаводском, Бардымском округах, а также в Кунгуре и Звездном. В Лысьвенском округе обнаружено 3 новых заболевших. По 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Кизеле, Добрянском, Красновишерском, Юсьвенском, Кудымкарском округах.

По одному инфицированному выявлено в пяти территориях. Это Октябрьский, Нытвенский, Куединский, Ординский и Частинский округа.

Всего в Пермском крае выявлено 45586 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.