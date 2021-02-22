«50 лет вместе». Жители Индустриального района Перми отметили «золотую свадьбу»

Семья Силаковых. Фото: gorodperm.ru

В Перми семью Силаковых поздравили с «золотой свадьбой». Юбиляров поздравили в Индустриальном отделении ЗАГСа.

Алексей и Валентина познакомились летом 1970 года в поселке Кировский Донецкой области. Через девять месяцев 20 февраля 1971 года сыграли свадьбу. Брак семья Силаковых зарегистрировала в отделе ЗАГС Кировского района города Харцызска Донецкой области.

- В Пермь пара переехали в июле 1971 года. Осенью у молодоженов родился первенец. В мае 1972 года Алексея Владимировича забрали в армию, служил он на Камчатке. Валентина Иосифовна ждала мужа из армии 2 года. Она работала на телефонном заводе с 18 лет, после армии туда же устроился Алексей Владимирович, который до сих пор здесь работает. За 50 лет совместной жизни они стали родителями троих детей. Они, в свою очередь, порадовали родителей внучками и внуками, которых на данный момент восемь. Три года назад старшая внучка подарила Алексею Владимировичу и Валентине Иосифовне правнучку. - рассказали в городской администрации.

Сейчас паре Силаковых за 70 лет, они активны, жизнелюбивы, по-прежнему поддерживают и любят друг друга. Вся большая семья желает «золотым юбилярам» долгих лет, счастливой и здоровой жизни.

- Под звуки марша Мендельсона и аплодисменты гостей Алексей Владимирович и Валентина Иосифовна вошли в зал Индустриального отдела управления ЗАГС администрации Перми. По традиции супруги поставили свои подписи в юбилейной актовой записи акта о заключении брака. Сотрудники отдела ЗАГС вручили семейной паре памятный адрес и пожелали им счастья и крепкого здоровья. Теплые слова и поздравления прозвучали от родных и близких, которые назвали юбиляров примером крепкой и дружной семьи, - добавили в пресс-службе мэрии.