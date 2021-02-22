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«Намотало на станок». На заводе в Пермском крае погибла женщина

Ей было 47 лет
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Государственная инспекция труда Пермского края расследует несчастный случай, который произошел на АО «Кыновский леспромхоз» в Лысьве.

- В среду, 18 февраля, 47-летняя женщина работала на деревообрабатывающем станке. Во время выравнивания доски на роликовом конвейере ее куртка зацепилась за вращающиеся части привода. Куртку начало наматывать на привод, в результате произошло повреждение внутренних органов, - сообщили в государственной инспекции труда.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что от полученных травм женщина погибла на месте.

- Устанавливаются степень тяжести, полученных травм, а также обстоятельства и причины несчастного случая, - сообщили в государственной инспекции труда.

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