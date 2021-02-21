В Прикамье сотрудники ФСБ нашли в кафе почти 2 тысячи литров ядовитого алкоголя

Коньяк на поверку оказался обычным техническим спиртом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водка и коньяк, изготовленные из технического этилового спирта, стали распространяться по Прикамью. В конце концов, оперативники регионального управления ФСБ и полиции вышли на 48-летнего жителя Юрлы.

- В ходе обыска, проведенного в дощаном строении и металлическом контейнере на территории принадлежащем ему кафе обнаружили контрафактную продукцию общим объемом более 1,8 тысяч литров, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Часть жидкости содержала в себе этиловый спирт, непригодный для использования в пищевых целях и для производства алкогольной продукции. Обыск был проведен после того, как сыщики получили информацию о том, что житель села Юрла осуществляет продажу спиртного под видом водки и коньяка.

Уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта направлено в суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.