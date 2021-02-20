Энергетики «ПСК» напоминают о пиковых нагрузках на теплосети в условиях морозов

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ООО «Пермская сетевая компания» напоминает жителям о необходимости соблюдения осторожности вблизи тепловых сетей. В период пиковых нагрузок температура теплоносителя в сети может достигать 100-130 градусов. Поэтому запрещено парковать автомобили на тепловых камерах и вблизи тепломагистралей, ходить по трубам и приближаться к местам парения – это опасно.

Во время морозов, когда температура наружного воздуха составляет -27..-30 градусов, могут обнаруживаться повреждения на теплопроводах, что вызвано высоким уровнем износа теплосетей, эксплуатируемых свыше 25 лет – на отдельных участках он превышает 70%.

Дефекты выявляются, несмотря на качественно и вовремя проведенную летнюю ремонтную кампанию, в рамках которой значительная часть потенциальных утечек была своевременно предотвращена. Однако уровень износа теплопроводов настолько высокий, что повреждения на теплосетях могут образовываться уже после выхода на зимние режимы. В условиях зимы устранить последствия таких происшествий сложнее, так как для этого требуется отключение большого числа зданий, что невозможно ввиду угрозы «заморозки» внутридомовых систем.

Энергетики в условиях зимы проводят только экстренные ремонтно-восстановительные мероприятия и только на участках, где есть возможность обеспечить подачу тепла потребителям по временной схеме. Все инциденты на тепловых сетях берутся на контроль и устраняются по мере изменения погодных условий.

Напоминаем жителям, что по вопросам подачи отопления и горячей воды в квартиры, в первую очередь, нужно обращаться в свои УК/ТСЖ. Также о ситуации с теплоснабжением можно сообщать в Центральную диспетчерскую службу «Пермской сетевой компании» по телефону 243-72-99.