В Пермском крае неуправляемая фура сносила все на своем пути

Грузовик врезался в три автомобиля и только потом остановился.

От видео, которое появилось в соцсети - волосы дыбом. Регистратор одной из машин снял, как неуправляемая фура сносит все на своем пути.

Вначале съемки видно, что грузовик на встречной полосе не может подняться на небольшой подъем и тут между ним и машиной, с регистратором проносится грузовик. Сначала он врезался в «Газель». Судя по видео, водитель видел неуправляемую машину и пытался избежать столкновения, прижимаясь к отбойнику, но удал пришелся в будку машины, которая буквально разлетелась на мелкие части. От удара многотонная фура немного сбавила скорость, затем она чудом обошла другую фуру, остановить его смог лишь грузовик с цистерной.

По информации ГУВД по Пермскому краю, 19 февраля в 9.40 на 24 км дороги Большая Соснова - Частые, в одном км от села Черновское, 34-летний житель Воткинского района за рулем «Вольво» не учел дорожные условия и столкнулся с впередиидущими машинами.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобили получили серьезные повреждения.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.