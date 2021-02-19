В Перми с 1 марта изменятся правила бесплатной пересадки в транспорте

Изменения вступят в силу с 1 марта. Фото: Анна Маркова

Власти Перми в очередной раз сообщают об изменениях оплаты проезда в городском транспорте. Они коснутся бесплатной пересадки. С 1 марта ее можно будет совершить только по билету, оплаченному банковской или транспортной картой, а также проездным. Кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была оплачена поездка.

Такие меры принимаются для того, чтобы жители Перми не смогли передать билет другому пассажиру.

По-прежнему пересадку можно совершить в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.